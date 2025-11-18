NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101,62 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 98,406 Euronet Worldwide-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronet Worldwide-Aktie auf 70,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 959,26 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,41 Prozent.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at