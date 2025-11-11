Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Lohnender Euronet Worldwide-Einstieg?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren verloren
Die Euronet Worldwide-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Euronet Worldwide-Aktie bei 80,33 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 12,449 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 891,82 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 10.11.2025 auf 71,64 USD belief. Mit einer Performance von -10,82 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Euronet Worldwide wurde am Markt mit 3,05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|62,00
|0,00%
