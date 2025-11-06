Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Lohnendes Fifth Third Bancorp-Investment?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fifth Third Bancorp-Anteile an diesem Tag 20,49 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,804 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 42,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 074,67 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 107,47 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 27,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Fifth Third Bancorp
|36,90
|-0,28%
