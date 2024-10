NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.10.2021 wurde die FreightCar America-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des FreightCar America-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,57 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 218,818 FreightCar America-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 477,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +147,70 Prozent.

Der Börsenwert von FreightCar America belief sich zuletzt auf 203,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at