NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Inter Parfums-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 354,988 Inter Parfums-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 898,12 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Papiers am 10.11.2025 auf 87,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 208,98 Prozent.

Inter Parfums wurde am Markt mit 2,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at