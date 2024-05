NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: Mind CTI reduziert Dividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Mind CTI-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI am 06.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,24 USD auszuschütten. Damit wurde die Mind CTI-Dividende im Vorjahresvergleich um 7,69 Prozent reduziert. Somit zahlt Mind CTI insgesamt 4,84 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung von Mind CTI hat sich somit im Vorjahresvergleich um 7,46 Prozent verringert.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das Mind CTI-Papier wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Mind CTI-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Mind CTI-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Mind CTI-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 12,24 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 12,38 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Kurs von Mind CTI im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Mind CTI-Aktienkurs haben sich so gut wie gleich entwickelt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Mind CTI

Fundamentaldaten von Mind CTI

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Mind CTI steht aktuell bei 38,059 Mio. USD. Das KGV von Mind CTI beläuft sich aktuell auf 7,77. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Mind CTI auf 21,610 Mio.USD, das EPS machte 0,26 USD aus.

Redaktion finanzen.at