NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 10.11.2015 wurde die Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 111,857 Modine Manufacturing-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 493,29 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 07.11.2025 auf 156,39 USD belief. Damit wäre die Investition um 1 649,33 Prozent gestiegen.

Am Markt war Modine Manufacturing jüngst 8,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at