WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

Modine Manufacturing-Performance 27.10.2025

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Modine Manufacturing-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag bei 16,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 593,120 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers auf 161,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95 652,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 856,52 Prozent zugenommen.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 8,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

