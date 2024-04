NASDAQ Composite Index-Titel Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Modine Manufacturing-Aktie letztlich bei 15,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 625,391 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Anteile wären am 19.04.2024 52 338,96 USD wert, da der Schlussstand 83,69 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 423,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 4,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at