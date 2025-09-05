NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt mittags

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 21 648,32 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,704 Prozent stärker bei 21 860,44 Punkten in den Freitagshandel, nach 21 707,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 534,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 21 878,81 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20 916,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 298,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 127,66 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,28 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 21 878,81 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 11,74 Prozent auf 2,38 USD), Ballard Power (+ 5,14 Prozent auf 1,95 USD), MarketAxess (+ 4,95 Prozent auf 189,04 USD), AXT (+ 4,73 Prozent auf 3,10 USD) und Pool (+ 4,71 Prozent auf 330,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Geospace Technologies (-4,83 Prozent auf 17,94 USD), Fastenal (-4,52 Prozent auf 48,00 USD), American Eagle Outfitters (-4,10 Prozent auf 18,02 USD), Lifecore Biomedical (-4,03 Prozent auf 7,62 USD) und Modine Manufacturing (-3,96 Prozent auf 130,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 831 412 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,567 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at