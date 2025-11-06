Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Lohnende Neogen-Investition?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Neogen-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 470,395 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 6,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 921,15 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,79 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Neogen bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
23.10.25
|Aufschläge in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Neogen Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|5,15
|-3,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.