WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

Lohnende Neogen-Investition? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Neogen-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 470,395 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 6,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 921,15 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,79 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Neogen bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Neogen Corp. 5,15 -3,74%

