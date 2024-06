NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Netflix-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Netflix-Papier letztlich bei 400,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,250 Netflix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Netflix-Papiere wären am 31.05.2024 160,22 USD wert, da der Schlussstand 641,62 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,22 Prozent.

Netflix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 276,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at