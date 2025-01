NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Geschäftszahlen von 780 auf 975 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. "Wir dachten, es sei ein Tippfehler", schrieben die Analysten um Laurent Yoon in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Kundenentwicklung des Streaminganbieters. Netflix habe alle Erwartungen übertroffen und die Netto-Neuzugänge "weit über die unvernünftigste Abonnentenprognose hinaus, gesteigert."/mis/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.