NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren NetScout Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 31.10.2015 wurde die NetScout Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 35,87 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 278,784 NetScout Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 28,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 819,91 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,80 Prozent verringert.

Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at