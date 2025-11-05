NetScout Systems Aktie

NetScout Systems

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: NetScout Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NetScout Systems präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,443 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 240,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent auf 200,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 191,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu -5,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 847,1 Millionen USD, gegenüber 822,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

