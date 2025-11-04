NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nice Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nice Systems-Aktie an diesem Tag bei 62,98 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 15,878 Nice Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 135,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 152,11 USD wert. Das entspricht einem Plus von 115,21 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at