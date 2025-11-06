Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Lohnendes Pegasystems-Investment?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Pegasystems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,95 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,272 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 373,72 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 05.11.2025 auf 59,59 USD belief. Damit wäre die Investition um 273,72 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Pegasystems zuletzt 10,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
