Pegasystems Aktie

Pegasystems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnendes Pegasystems-Investment? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pegasystems gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Pegasystems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pegasystems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,95 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,272 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 373,72 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 05.11.2025 auf 59,59 USD belief. Damit wäre die Investition um 273,72 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Pegasystems zuletzt 10,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pegasystems Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Pegasystems Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pegasystems Inc. 51,00 -0,97% Pegasystems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen