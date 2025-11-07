NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Radware von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Radware-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 07.11.2020 wurde die Radware-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Radware-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 410,846 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 9 663,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,37 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at