Frühe Anlage 07.11.2025 10:04:27

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Radware von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Radware-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 07.11.2020 wurde die Radware-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Radware-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 410,846 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 9 663,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,37 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Radware Ltd. 20,40 0,99% Radware Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

