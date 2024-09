NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 09.09.2019 wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Red Robin Gourmet Burgers-Anteile bei 34,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Red Robin Gourmet Burgers-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,019 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.09.2024 gerechnet (3,14 USD), wäre das Investment nun 91,12 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 90,89 Prozent verringert.

Alle Red Robin Gourmet Burgers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at