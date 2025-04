Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Beim NASDAQ Composite standen die Signale am Dienstagabend auf Stabilisierung.

Am Dienstag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 16 823,17 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,065 Prozent stärker bei 16 842,39 Punkten in den Handel, nach 16 831,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 753,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 979,96 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 17 754,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 511,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 885,02 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,75 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 5,60 Prozent auf 0,64 USD), Nissan Motor (+ 5,51 Prozent auf 2,40 USD), Compugen (+ 5,34 Prozent auf 1,38 USD), Netflix (+ 4,83 Prozent auf 976,28 USD) und ADTRAN (+ 3,69 Prozent auf 6,92 EUR). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-12,53 Prozent auf 1,10 USD), Neogen (-8,33 Prozent auf 4,95 USD), Commercial Vehicle Group (-7,48 Prozent auf 0,85 USD), Heidrick Struggles International (-6,72 Prozent auf 39,00 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-6,23 Prozent auf 2,71 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36 818 534 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,681 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

