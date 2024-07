NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Red Robin Gourmet Burgers-Papier 13,83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,231 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.06.2024 gerechnet (7,57 USD), wäre die Investition nun 54,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,26 Prozent eingebüßt.

Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 118,55 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at