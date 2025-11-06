Safety Insurance Group Aktie

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

Lukrative Safety Insurance Group-Investition? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70,14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,426 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 71,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,55 Prozent.

Safety Insurance Group war somit zuletzt am Markt 1,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

