NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment gewesen.

Die Safety Insurance Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Safety Insurance Group-Papier bei 86,31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 115,861 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 67,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 805,58 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 805,58 USD entspricht einer negativen Performance von 21,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Safety Insurance Group eine Marktkapitalisierung von 999,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at