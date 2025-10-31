NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ScanSource-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der ScanSource-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,98 USD wert. Bei einem ScanSource-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 322,789 ScanSource-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 13 641,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,41 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 922,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at