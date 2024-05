NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,76 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steel Dynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 156,838 Steel Dynamics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 149,62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 111,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Steel Dynamics bezifferte sich zuletzt auf 21,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at