WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

05.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Steel Dynamics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Steel Dynamics wird voraussichtlich am 20.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,35 Prozent auf 4,79 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 18,42 Milliarden USD, gegenüber 17,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

