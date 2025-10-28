Steel Dynamics Aktie

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

Lohnende Steel Dynamics-Anlage? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Steel Dynamics-Anteile betrug an diesem Tag 94,43 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 105,899 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 158,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 734,09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,34 Prozent angezogen.

Steel Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

