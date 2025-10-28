NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier bei 16,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,671 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (295,63 USD), wäre das Investment nun 18 231,88 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 723,19 Prozent.

Strategy (ex MicroStrategy) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at