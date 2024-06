NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie an diesem Tag bei 7,38 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1 355,014 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.06.2024 auf 16,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 506,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 125,07 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at