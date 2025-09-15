American Eagle Outfitters Aktie

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

NASDAQ Composite-Performance im Blick 15.09.2025 18:02:34

NASDAQ Composite aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,89 Prozent aufwärts auf 22 338,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,461 Prozent stärker bei 22 243,20 Punkten in den Handel, nach 22 141,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22 233,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 346,49 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 21 622,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 19 406,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 17 683,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,86 Prozent. Bei 22 346,49 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 13,07 Prozent auf 97,27 USD), Upbound Group (+ 8,91 Prozent auf 27,25 USD), Dorel Industries (+ 8,01 Prozent auf 0,99 USD), American Eagle Outfitters (+ 5,40 Prozent auf 19,33 USD) und ASML (+ 5,29 Prozent auf 856,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,07 Prozent auf 4,18 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-3,26 Prozent auf 19,28 USD), Amtech Systems (-2,71 Prozent auf 8,99 USD) und Harvard Bioscience (-2,63 Prozent auf 0,43 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 432 852 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,682 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Alliance Resource Partners LP 23,26 2,20% Alliance Resource Partners LP
American Eagle Outfitters Inc. 15,60 -7,14% American Eagle Outfitters Inc.
Amtech Systems Inc. 7,85 3,97% Amtech Systems Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 730,00 5,49% ASML Holding NV NY Registered Shs
Compugen Ltd. 1,35 0,37% Compugen Ltd.
Dorel Industries Inc. 0,76 -5,59% Dorel Industries Inc.
Elron Electronic Industries Ltd. 1,84 -13,85% Elron Electronic Industries Ltd.
Harvard Bioscience Inc. 0,35 0,57% Harvard Bioscience Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3,42 1,18% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 150,54 -0,57% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 72,78 -0,95% Rambus Inc.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) 16,70 -0,30% Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Upbound Group Inc Registered Shs 21,20 -1,85% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 351,20 0,95%

Zinspolitik im Fokus: ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte präsentieren sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

