NASDAQ Composite aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,89 Prozent aufwärts auf 22 338,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,461 Prozent stärker bei 22 243,20 Punkten in den Handel, nach 22 141,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22 233,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 346,49 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 21 622,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 19 406,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 17 683,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,86 Prozent. Bei 22 346,49 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 13,07 Prozent auf 97,27 USD), Upbound Group (+ 8,91 Prozent auf 27,25 USD), Dorel Industries (+ 8,01 Prozent auf 0,99 USD), American Eagle Outfitters (+ 5,40 Prozent auf 19,33 USD) und ASML (+ 5,29 Prozent auf 856,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,07 Prozent auf 4,18 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-3,26 Prozent auf 19,28 USD), Amtech Systems (-2,71 Prozent auf 8,99 USD) und Harvard Bioscience (-2,63 Prozent auf 0,43 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 432 852 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,682 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

