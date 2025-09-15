American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
|
15.09.2025 18:02:34
NASDAQ Composite aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,89 Prozent aufwärts auf 22 338,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,461 Prozent stärker bei 22 243,20 Punkten in den Handel, nach 22 141,10 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 22 233,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 346,49 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 21 622,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 19 406,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 17 683,98 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,86 Prozent. Bei 22 346,49 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 13,07 Prozent auf 97,27 USD), Upbound Group (+ 8,91 Prozent auf 27,25 USD), Dorel Industries (+ 8,01 Prozent auf 0,99 USD), American Eagle Outfitters (+ 5,40 Prozent auf 19,33 USD) und ASML (+ 5,29 Prozent auf 856,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,07 Prozent auf 4,18 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-3,26 Prozent auf 19,28 USD), Amtech Systems (-2,71 Prozent auf 8,99 USD) und Harvard Bioscience (-2,63 Prozent auf 0,43 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 432 852 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,682 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Resource Partners LP
|23,26
|2,20%
|American Eagle Outfitters Inc.
|15,60
|-7,14%
|Amtech Systems Inc.
|7,85
|3,97%
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|730,00
|5,49%
|Compugen Ltd.
|1,35
|0,37%
|Dorel Industries Inc.
|0,76
|-5,59%
|Elron Electronic Industries Ltd.
|1,84
|-13,85%
|Harvard Bioscience Inc.
|0,35
|0,57%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,42
|1,18%
|NVIDIA Corp.
|150,54
|-0,57%
|Rambus Inc.
|72,78
|-0,95%
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|16,70
|-0,30%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|21,20
|-1,85%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 351,20
|0,95%
