NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58,52 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 170,882 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 313,06 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,13 Prozent angewachsen.
Texas Capital Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
