NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,05 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 22,701 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 904,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,42 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 3,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
