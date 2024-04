NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Texas Capital Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 10.04.2021 wurde das Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 150,489 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2024 auf 59,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 009,78 USD wert. Das entspricht einem Minus von 9,90 Prozent.

Texas Capital Bancshares war somit zuletzt am Markt 2,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at