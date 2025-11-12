NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Texas Capital Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.11.2024 wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,124 Texas Capital Bancshares-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 98,18 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 1,82 Prozent gleich.

Texas Capital Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at