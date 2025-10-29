U.S. Global Investors Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das US Global Investors-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,50 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 666,667 US Global Investors-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 333,33 USD, da sich der Wert einer US Global Investors-Aktie am 28.10.2025 auf 2,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,33 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 33,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
