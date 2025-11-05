U.S. Global Investors Aktie
WKN: 580966 / ISIN: US9029521005
|Lukrative US Global Investors-Investition?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr eingefahren
Das US Global Investors-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des US Global Investors-Papiers betrug an diesem Tag 2,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die US Global Investors-Aktie investierten, hätten nun 41,667 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 2,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,83 USD wert. Mit einer Performance von +0,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 32,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!