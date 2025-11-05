NASDAQ Composite Index-Wert US Global Investors-Aktie: So viel hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das US Global Investors-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des US Global Investors-Papiers betrug an diesem Tag 2,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die US Global Investors-Aktie investierten, hätten nun 41,667 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 2,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,83 USD wert. Mit einer Performance von +0,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 32,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at