NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VeriSign gewesen.

Am 24.10.2022 wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen VeriSign-Anteile an diesem Tag bei 182,20 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,488 VeriSign-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 375,30 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 23.10.2025 auf 250,58 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete VeriSign eine Marktkapitalisierung von 23,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at