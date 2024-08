NASDAQ Composite Index-Titel VOXX International A-Aktie: So viel Verlust hätte eine VOXX International A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VOXX International A gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades VOXX International A-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 116,414 VOXX International A-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2024 auf 3,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 349,24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -65,08 Prozent.

VOXX International A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at