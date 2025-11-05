Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Investment im Blick
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Wintrust Financial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,033 Wintrust Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (127,69 USD), wäre das Investment nun 259,53 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 259,53 USD, was einer positiven Performance von 159,53 Prozent entspricht.
Wintrust Financial wurde am Markt mit 8,62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
