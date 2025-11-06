NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen

Woodward-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Woodward-Anteile an diesem Tag 88,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,130 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 296,41 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 05.11.2025 auf 262,32 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 196,41 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Woodward betrug jüngst 15,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

