NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die World Acceptance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der World Acceptance-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,922 World Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 136,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 765,34 USD wert. Mit einer Performance von +76,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

World Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 745,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at