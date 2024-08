NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an diesem Tag bei 7,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,175 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen. Die gehaltenen 1-800-FLOWERSCOM-Papiere wären am 20.08.2024 118,58 USD wert, da der Schlussstand 9,00 USD betrug. Damit wäre die Investition um 18,58 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 590,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at