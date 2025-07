NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

So performte der NASDAQ Composite am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent leichter bei 20 202,89 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,388 Prozent auf 20 290,61 Punkte an der Kurstafel, nach 20 369,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 20 339,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 105,42 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 113,77 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2025, den Wert von 17 449,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17 879,30 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4,78 Prozent zu Buche. Bei 20 418,31 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 11,40 Prozent auf 6,45 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,84 Prozent auf 1,84 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,94 Prozent auf 5,36 USD), Wynn Resorts (+ 8,85 Prozent auf 101,96 USD) und Integra LifeSciences (+ 7,99 Prozent auf 13,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Microstrategy (-7,65 Prozent auf 373,30 USD), Innodata (-7,48 Prozent auf 47,39 USD), Corcept Therapeutics (-5,57 Prozent auf 69,31 USD), Verint Systems (-5,49 Prozent auf 18,59 USD) und BlackBerry (-5,24 Prozent auf 4,34 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 155 117 Aktien gehandelt. Mit 3,273 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at