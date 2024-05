NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilysys von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Agilysys-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Agilysys-Papier bei 52,15 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 191,755 Anteile im Depot. Die gehaltenen Agilysys-Anteile wären am 06.05.2024 15 246,40 USD wert, da der Schlussstand 79,51 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,46 Prozent vermehrt.

Am Markt war Agilysys jüngst 2,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at