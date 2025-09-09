Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,37 Prozent stärker bei 21 879,49 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 21 858,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21 798,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21 731,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 891,42 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 450,02 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 591,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 884,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 13,48 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 21 891,42 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 12,38 Prozent auf 53,63 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,57 Prozent auf 64,40 USD), Donegal Group B (+ 5,16 Prozent auf 16,90 USD), Americas Car-Mart (+ 4,76 Prozent auf 37,65 USD) und SMC (+ 4,51 Prozent auf 312,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Astro-Med (-11,74 Prozent auf 10,15 USD), Ultralife Batteries (-6,01 Prozent auf 6,57 USD), Agilysys (-5,09 Prozent auf 108,14 USD), American Woodmark (-4,71 Prozent auf 64,81 USD) und LSI Industries (-4,66 Prozent auf 22,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 665 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,464 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

