NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,30 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 12,300 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 01.11.2023 1 569,10 USD wert, da der Schlussstand 127,57 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 56,91 Prozent.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 1,57 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at