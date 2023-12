NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.12.2013 wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Superconductor-Anteile an diesem Tag 14,80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 67,568 American Superconductor-Aktien. Die gehaltenen American Superconductor-Anteile wären am 08.12.2023 675,68 USD wert, da der Schlussstand 10,00 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 675,68 USD entspricht einer negativen Performance von 32,43 Prozent.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303,07 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at