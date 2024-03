NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Americas Car-Mart-Aktien verlieren können.

Am 28.02.2019 wurde das Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 81,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,225 Americas Car-Mart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,96 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 28.02.2024 auf 66,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,04 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 433,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at