NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 156,05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,641 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,80 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 20.03.2024 auf 63,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,20 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 392,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at