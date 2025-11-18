NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Associated Banc-Corp-Anteile bei 20,47 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 488,520 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 11 787,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,13 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 787,98 USD, was einer positiven Performance von 17,88 Prozent entspricht.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 4,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at